Теракты в Иерусалиме: назначено время похорон трех жертв

Прощание с погибшим во время теракта в Иерусалиме 14-летним Ашером Натаном Морали начнутся в 23.00 в сефардском зале для поминовений на иерусалимском кладбище Ар а-Менухот.

Об этом информирует Telegram-канал Люди в черном.

СМИ уточняет, что похороны состоятся на кладбище Ар а-Зейтим.

Этот же источник сообщает, что похороны Элияу и Натали Мизрахи начнутся в 23.30 на кладбище «Дерех Хаим» в Бейт-Шемеше.

Как сообщал Курсор, в субботу, 28 января, было публично названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме. В результате трагедии погиб 14-летний Ашер Натан Морали.

До этого публично были названы имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме. От рук террориста погибли Элияу и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны, когда помогали раненым.

Также Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.