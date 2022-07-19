Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа: детали ожесточенного столкновения

13:47, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ произвел аресты в нескольких местах в Иудее и Самарии. Многие из арабов были доставлены для допроса по подозрению в причастности к терроризму.

Во вторник вечером палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в лагере беженцев Аскар к востоку от Наблуса. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь, в результате чего двое арабов были ранены.

Подозреваемые также бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью в силовиков. Силы ЦАХАЛа арестовали троих на месте происшествия.

В течение ночи потерь среди израильтян не было. Задержанных доставили для дальнейшего расследования.

В целом, за ночь ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция арестовали 11 разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Израильские силы действовали в деревнях Тулькарм, Рамон, Бейт-Ликья, Дейр-Деван, Кифл-Харис и Дейр-Абу-Машаль, среди прочих.

Силовики арестовали двоих в Аль-Ямуне в районе территориальной бригады Менаше. Кроме того, в ходе мероприятия по конфискации незаконного оружия в городе Дженин бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, когда они бросили в солдат взрывчатку.

Напомним, что глава ЦАХАЛа Авив Кохави предупреждает, что Израиль может быть вынужден действовать против Ирана.

Ранее наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа.

Кроме того, видео уничтожения объекта ХАМАСа по производству ракет опубликовали в сети. На видео запечатлен момент прилета ракеты и взрыв подземного завода.

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Автор материала:
Ирен Давид
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