Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа: детали ожесточенного столкновения

Фото: Yonatan Sindel/Flash90
ЦАХАЛ произвел аресты в нескольких местах в Иудее и Самарии. Многие из арабов были доставлены для допроса по подозрению в причастности к терроризму.
Во вторник вечером палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в лагере беженцев Аскар к востоку от Наблуса. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь, в результате чего двое арабов были ранены.
Подозреваемые также бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью в силовиков. Силы ЦАХАЛа арестовали троих на месте происшествия.
В течение ночи потерь среди израильтян не было. Задержанных доставили для дальнейшего расследования.
В целом, за ночь ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция арестовали 11 разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Израильские силы действовали в деревнях Тулькарм, Рамон, Бейт-Ликья, Дейр-Деван, Кифл-Харис и Дейр-Абу-Машаль, среди прочих.
Силовики арестовали двоих в Аль-Ямуне в районе территориальной бригады Менаше. Кроме того, в ходе мероприятия по конфискации незаконного оружия в городе Дженин бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, когда они бросили в солдат взрывчатку.
Напомним, что глава ЦАХАЛа Авив Кохави предупреждает, что Израиль может быть вынужден действовать против Ирана.
Ранее наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа.
Кроме того, видео уничтожения объекта ХАМАСа по производству ракет опубликовали в сети. На видео запечатлен момент прилета ракеты и взрыв подземного завода.