Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа: детали ожесточенного столкновения

ЦАХАЛ произвел аресты в нескольких местах в Иудее и Самарии. Многие из арабов были доставлены для допроса по подозрению в причастности к терроризму.

Во вторник вечером палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в лагере беженцев Аскар к востоку от Наблуса. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь, в результате чего двое арабов были ранены.

Подозреваемые также бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью в силовиков. Силы ЦАХАЛа арестовали троих на месте происшествия.

В течение ночи потерь среди израильтян не было. Задержанных доставили для дальнейшего расследования.