Терроризм не реагирует на твиты и слова: Нетаниягу прокомментировал теракт в Самарии

По словам премьер-министра, «мы боремся с терроризмом всеми средствами — оперативными действиями, пресечением терактов, принятием закона о депортации семей террористов, а также принятием закона о смертной казни для террористов».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу соболезнует погибшим во время теракта в Хаваре.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Это — душераздирающе. Пока израильское правительство участвует в саммите с палестинцами, здесь убивают Илеля и Ягеля Янива — граждан, «виновных» в поездке на своей машине. Терроризм не впечатляют твиты и слова, он требует войны на истощение и социальной сплоченности. Мои соболезнования семье Янив и сообществу Хар-Брахи», — написал Нетаниягуу.

Также премьер-министр отметил: «Мы боремся с терроризмом всеми средствами — оперативными действиями, пресечением терактов, принятием закона о депортации семей террористов, а также принятием закона о смертной казни для террористов».

Как сообщал Курсор, стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

До этого мы писали о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Ранее Курсор информировал о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.