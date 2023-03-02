«Только прольет кровь»: Ганц высказался о скандальной инициативе Бен-Гвира

Бени Ганц выступил сегодня на телевидении и выразил протест против введения смертной казни для террористов.
«Закон о смертной казни для террористов не устрашит их, а только прольет кровь», — сказал он.
Напомним, что законопроект о введении смертной казни для террористов получил поддержку израильского Кнессета на этапе предварительного чтения. Так, на голосовании 1 марта, 55 депутатов высказались в пользу предложения о применении смертной казни, а девять проголосовали против.
Законопроект будет отправлен в специализированный комитет Кнессета, где его подготовят к первому чтению. По сведениям издания The Jerusalem Post, большинство оппозиционных депутатов, возглавляемых экс-премьером Яиром Лапидом, не приняли участие в голосовании в знак протеста.
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Напомним, что Бен-Гвир выступил за принятие закона о смертной казни для террористов.