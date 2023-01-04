Трагедия в Иерусалиме: в МАДА сообщили о смерти двухлетней малышки

Сегодня, 4 января, семья вызвала подразделения МАДА в свой дом в Иерусалиме после сообщения о двухлетней малышке, которая была найдена без сознания в своей постели.
Медики провели девочке сердечно-легочную реанимацию и эвакуировали ее в городскую больницу Шааре Цедек, однако бригадам врачей пришлось констатировать ее смерть.
Причина смерти ребенка пока не известна. Сообщается, что мать проверили на вирулентную бактерию.
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Кроме того, больничная касса Маккаби отменяет магнитные карты пациентов.