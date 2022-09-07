Трагедия в Лоде: выжившую девочку не пустят на похороны матери и сестры

Подростка, чья мать и сестра-близнец были застрелены в результате жестокого нападения в Лоде, не сможет присутствовать на их похоронах, поскольку полиция опасается за ее жизнь.
Об этом сообщают ивритоязычные СМИ.
14-летняя Марьям Хаджадж была серьезно ранена в понедельник вечером в центральном городе Лод, когда по ней, ее матери и сестре открыли огонь. В результате стрельбы выжила только она. Это последний известный инцидент в неумолимой волне убийств в арабской общине Израиля.
Девочка будет находиться в безопасном месте и не будет допущена на похороны мамы и сестры «из-за конкретных угроз ее жизни», говорится в сообщении.
«Курсор» писал ранее, что на строительной площадке в Тель-Авиве, на улице Файбел произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой серьезно пострадал 30-летний рабочий.
Также Курсор писал о том, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.