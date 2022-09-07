Трагедия в Лоде: выжившую девочку не пустят на похороны матери и сестры

14-летняя Марьям Хаджадж, которая была ранена в результате нападения, будет находиться в конспиративной квартире из-за реальной угрозы ее жизни.

Подростка, чья мать и сестра-близнец были застрелены в результате жестокого нападения в Лоде, не сможет присутствовать на их похоронах, поскольку полиция опасается за ее жизнь.

Об этом сообщают ивритоязычные СМИ.

Police to keep surviving Lod twin from funeral of mother, sister amid safety fears https://t.co/S2p6112s1G — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 7, 2022

14-летняя Марьям Хаджадж была серьезно ранена в понедельник вечером в центральном городе Лод, когда по ней, ее матери и сестре открыли огонь. В результате стрельбы выжила только она. Это последний известный инцидент в неумолимой волне убийств в арабской общине Израиля.

Девочка будет находиться в безопасном месте и не будет допущена на похороны мамы и сестры «из-за конкретных угроз ее жизни», говорится в сообщении.

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