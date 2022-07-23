Трагедия в Ришон ле-Ционе: в развлекательном центре девушка упала с 8-метровой высоты

Молодую девушку спасают врачи из больницы «Шиба» после падения с аттракциона в развлекательном центре Ришон ле-Циона. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

На территории развлекательного комплекса в Ришон ле-Ционе произошла трагическая случайность, и 18-летняя девушка сильно травмировалась при падении с большой высоты.

По информации парамедиков, прибывших на место происшествия, в результате падения с 8-метровой высоты девушка получила тяжелые травмы головы и органов.

В тяжелом состоянии она доставлена бригадой МАДА в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере.

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