Трагическая смерть малыша в детсаду Беэр-Шевы: появились новые детали

По словам представителя израильской полиции, полуторагодовалый ребенок умер в своем детском саду в Беэр-Шеве во вторник днем ​​после падения с высоты.

Вчера годовалый мальчик в южном городе Беэр-Шева умер, упав с игровой конструкции в местном детском саду.

Мальчика в критическом состоянии доставили в городской медицинский центр «Сорока», где констатировали его смерть.

Полиция Израиля начала расследование, в ходе которого двое сотрудников детского сада были доставлены на допрос по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности. В течение дня были допрошены в общей сложности пять сотрудников.

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, пресс-служба сообщила, что директор детского сада и помощник воспитателя останутся под стражей и в среду предстанут перед судьей для продления срока их ареста.

Тем временем детский сад закрыли.

Сегодня журналисты сообщили, что, по данным полицейского расследования, воспитатели детского сада «Улыбка», где вчера, упав с сооружения, погиб полуторагодовалый мальчик, работают в детском саду без надлежащей сертификации.

Министерство образования сообщило, что, хотя детский сад находится в процессе получения лицензии, у него ее еще нет.

Среди множества новых реформ, проведенных Министерством образования с начала года, каждый детский сад, в котором воспитывается более шести детей, по закону не может работать без лицензии.

פרסום ראשון: לפי חקירת המשטרה עולה כי המטפלות בגן ״חיוך״, שבו נהרג אתמול ילד כבן שנה וחצי לאחר שנפל ממתקן בג׳ימבורי, עובדות במעון ללא הסמכה מתאימה. היום מנהלת הגן ואחת המטפלות יובאו בפני בית המשפט בבאר שבע. — ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) June 8, 2022

Как ранее писал Курсор, полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.

Еще напомним, что Джохара Ханифс, дочь заместителя мэра арабского города Шефарама на севере Израиля, погибла во вторник вечером, когда на въезде в город со стороны трассы 781 взорвалась машина.