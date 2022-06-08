Трагическая смерть малыша в детсаду Беэр-Шевы: появились новые детали

Вчера годовалый мальчик в южном городе Беэр-Шева умер, упав с игровой конструкции в местном детском саду.
Мальчика в критическом состоянии доставили в городской медицинский центр «Сорока», где констатировали его смерть.
Полиция Израиля начала расследование, в ходе которого двое сотрудников детского сада были доставлены на допрос по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности. В течение дня были допрошены в общей сложности пять сотрудников.
В заявлении, опубликованном во вторник вечером, пресс-служба сообщила, что директор детского сада и помощник воспитателя останутся под стражей и в среду предстанут перед судьей для продления срока их ареста.
Тем временем детский сад закрыли.
Сегодня журналисты сообщили, что, по данным полицейского расследования, воспитатели детского сада «Улыбка», где вчера, упав с сооружения, погиб полуторагодовалый мальчик, работают в детском саду без надлежащей сертификации.
Министерство образования сообщило, что, хотя детский сад находится в процессе получения лицензии, у него ее еще нет.
Среди множества новых реформ, проведенных Министерством образования с начала года, каждый детский сад, в котором воспитывается более шести детей, по закону не может работать без лицензии.
Как ранее писал Курсор, полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.
Еще напомним, что Джохара Ханифс, дочь заместителя мэра арабского города Шефарама на севере Израиля, погибла во вторник вечером, когда на въезде в город со стороны трассы 781 взорвалась машина.