Ужасное крушение поезда в Иране: десятки пострадавших и погибших

В настоящее время проводится расследование катастрофы. Однако, как сообщают иранские СМИ, причиной схода с рельсов стало столкновение с экскаватором.

Поезд сошел с рельсов 50 км от города Табас в Иране рано утром в среду, в результате чего 10 человек погибли и 50 получили ранения. Власти еще не назвали окончательное количество пострадавших.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

« По предварительной информации, пассажирские вагоны поезда столкнулись с экскаватором и сошли с рельсов », — заявил представитель иранской железной дороги Мир Хасан Мусави.

Мусави заявил, что столкновение поезда произошло в 5:30 утра по местному времени.

Группы судмедэкспертов осматривают погибших для опознания тел.

Машины скорой помощи доставили пострадавших в результате крушения поезда в больницу Табас, где находятся специализированные бригады хирургов, нейрохирургов и ортопедов.

Как ранее писал Курсор, полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.

Еще напомним, что Джохара Ханифс, дочь заместителя мэра арабского города Шефарама на севере Израиля, погибла во вторник вечером, когда на въезде в город со стороны трассы 781 взорвалась машина.