В Западном Негеве грузовик столкнулся с автомобилем, трое пострадавших

Во вторник, 14 февраля, на 232 шоссе недалеко от поселка Беэри в Западном Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Об этом пишет News.walla.

На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Женщина примерно 70 лет получила тяжелые ранения, еще двое человек травмированы легко. На место ДТП прибыли парамедики (МАДА), которые госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на субботу, 11 февраля, на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

Еще мы писали, что 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля.

Напомним, что на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.

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