Инцидент произошел в районе Абу-Тор, пострадавших эвакуировали в больницу "Сорока" для оказания медицинской помощи.

Вечером в понедельник, 25 сентября, трое жителей района Абу-Тор в Иерусалиме в возрасте около 30 лет получили огнестрельные ранения средней и тяжелой степени.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что пострадавших эвакуировали в больницу "Сорока" для оказания медицинской помощи. Полиция начала расследование и поиски, чтобы найти виновных в стрельбе. По мнению правоохранителей, инцидент произошел на криминальной почве.

Как сообщал Курсор, в ночь на понедельник, 25 сентября, на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.

Свидетели преступления рассказали, что сначала вооруженный мужчина обстрелял пострадавшего в автомобиле, а потом, когда тот пытался скрыться пешком, он его догнал и сделал контрольный выстрел. Парамедики (МАДА), прибывшие на месте инцидента, были вынуждены констатировать смерть жертвы.

Курсор писал ранее, что в промышленной зоне Акко нашли тело 59-летнего жителя Хайфы с огнестрельными ранениями. В полиции поделились подробностями инцидента.

Еще мы информировали, что в арабской деревне Кафр-Кара произошло двойное убийство. Неизвестные на ходу расстреляли автомобиль, в котором находился мужчина и подросток.

Напомним, что на шоссе 60 возле поселка Иксаля произошла стрельба, в результате которой травмы получили три человека. Все пострадавшие находились в машине, когда неизвестные открыли по ней огонь.

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