Меню
Все разделы

ЦАХАЛ арестовал палестинского «министра» — первые подробности и видео

17:28, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com
ЦАХАЛ произвел арест к западу от Сальфита.

ЦАХАЛ арестовал палестинского министра Моайеда Шаабана, который является главой Управления по борьбе с забором и поселениями, а также фотографа этого ведомства, в городе Дейр-Истия, к западу от Сальфита.

Об этом сообщают палестинские СМИ (видеозапись смотрите ниже).

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что террористы бросили два самодельных взрывных устройства на военный пост недалеко от деревни Яабед на севере Самарии. Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь и начали поиск террористов. Потерь среди наших сил нет.

Тем временем в секторе Газа идет празднование 36-й годовщины со дня основания Исламского Джихада. В Тулькарме также устроили празднование, и силы безопасности ПА пытаются их сорвать, используя средства для разгона демонстраций и боевую стрельбу (смотрите второй и третий прикрепленные к этой статье твиты с видео).

Курсор писал, что ЦАХАЛ возобновил движение по шоссе через Хавару.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white