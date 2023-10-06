ЦАХАЛ арестовал палестинского «министра» — первые подробности и видео

ЦАХАЛ произвел арест к западу от Сальфита.

ЦАХАЛ арестовал палестинского министра Моайеда Шаабана, который является главой Управления по борьбе с забором и поселениями, а также фотографа этого ведомства, в городе Дейр-Истия, к западу от Сальфита.

Об этом сообщают палестинские СМИ (видеозапись смотрите ниже).

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что террористы бросили два самодельных взрывных устройства на военный пост недалеко от деревни Яабед на севере Самарии. Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь и начали поиск террористов. Потерь среди наших сил нет.

Тем временем в секторе Газа идет празднование 36-й годовщины со дня основания Исламского Джихада. В Тулькарме также устроили празднование, и силы безопасности ПА пытаются их сорвать, используя средства для разгона демонстраций и боевую стрельбу (смотрите второй и третий прикрепленные к этой статье твиты с видео).

מקורות פלסטיניים: צה"ל עצר את השר הפלסטיני, מואייד שעבאן, המשמש ראש "הרשות למאבק בגדר ובהתנחלויות", וכן צלם של "רשות המאבק", באזור דיר איסתיא מערבית לסלפית שבשומרון@guy_telaviv pic.twitter.com/yFbhfYQYPF — כאן חדשות (@kann_news) October 6, 2023

פסטיבל מחבלי הג'יאהד ב-נור א שמס pic.twitter.com/FsGiec48HE — בז news (@1717Bazz) October 6, 2023

נור א שמס, חילופי ירי בין מחבלי הרש'פ למחבלי הג'יאהד, דיווח עד כה על 2 פצועים משני הצדדים pic.twitter.com/oeI6R0To8m — בז news (@1717Bazz) October 6, 2023

Курсор писал, что ЦАХАЛ возобновил движение по шоссе через Хавару.