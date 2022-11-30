ЦАХАЛ и ШАБАК предупреждают членов Кнессета о надвигающейся эскалации безопасности

ШАБАК и руководство ЦАХАЛа предупредили высокопоставленную коллегию Кнессета, чтобы она готовилась к эскалации безопасности в ближайшие месяцы из-за роста роста насилия на территории иудеи и Самарии.

Согласно сообщению 12-го канала, неназванный чиновник, давший показания перед комитетом Кнессета по иностранным делам и обороне, сообщил законодателям, что служба безопасности ожидает роста как масштабов, так и профессионального характера палестинских нападений.

Пятеро палестинцев были убиты во вторник, один из них был застрелен после того, как протаранил автомобиль , в результате чего один солдат получил серьезные травмы недалеко от центрального поселения Мигрон в Иудее и Самарии. Четверо других были убиты в ходе, по словам военных, столкновений с войсками в близлежащих деревнях.

Между тем ШАБАК и полиция активно действовали в Восточном Иерусалиме, что сигнализировало о прогрессе в усилиях по задержанию террористической ячейки, ответственной за установку двух бомб, которые взорвались на разных автобусных остановках Иерусалима на прошлой неделе, убив двух мирных жителей и ранив более десятка человек.

Служба безопасности по-прежнему обеспокоена возможностью подражания атакам, а также возможностью того, что террористические группы отправят своих членов для совершения обстрелов в Иудее и Самарии, где напряженность уже давно возросла.

ШАБАК особенно обеспокоено тем фактом, что и недавний теракт в Ариэле, и таран во вторник возле Мигрона были совершены палестинцами, у которых были израильские разрешения на работу.

Примечательно, что во время выступления перед Комитетом по иностранным делам и обороне сотрудник службы безопасности заверил законодателей, что Палестинская автономия стабильна и продолжает функционировать. Но это противоречит предупреждению, которое глава ШАБАКа Ронен Бар, как сообщается, дал назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу ранее в этом месяце, когда он предупредил о возможном крахе ПА.

Несмотря на более оптимистичный взгляд на стабильность ПА, представитель службы безопасности сказал депутатам, что следующее правительство должно по-прежнему работать над укреплением ПА, поскольку это является интересом безопасности Израиля.

Это сообщение вряд ли понравится высокопоставленным членам новой коалиции, а именно министру финансов Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру, которые уже давно высказываются за роспуск ПА. Оба они поддерживают «аннексию» значительной части территории Иудеи и Самарии без предоставления равных прав проживающим там палестинцам.

Слушания во вторник возглавил исполняющий обязанности председателя Комитета по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета от Ликуда Йоав Галант, который, по слухам, выбран Нетаниягу на пост следующего министра обороны.

В прошлом месяце посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что 2022 год станет самым смертоносным годом для палестинцев в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор писал о том, что в Самарии арабы забросали солдат ЦАХАЛа камнями, есть раненые. Военным пришлось открыть огонь.

Курсор также сообщал, сколько терактов предотвратил ЦАХАЛ за последний год благодаря ночным рейдам. Большая часть операций была сосредоточена в городах Наблус и Дженин.

Напомним, что Израильский институт демократии (IDI) провел новый опрос, результаты которого показали, сколько израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не представляют угрозу.