ЦАХАЛ изменил приговор солдату Гивати за угрозы активисту в Хевроне

Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля одобрил в пятницу смягчение приговора солдату Гивати.
Ранее бойца обвинили за высказывания в адрес левого активиста в Хевроне. Его приговорили к 10 дням тюремного заключения.
Однако солдат обратился к командованию с просьбой пересмотреть наказание, поскольку не имел в виду никаких политических текстов, а хочет служить в рядах ЦАХАЛа и имеет сильную мотивацию для этого.
Указом командующего наказание военнослужащему будет сокращено до шести суток ареста. Решение было основано на раскаянии и высказанных солдатом сожалениях, а также тем фактом, что солдат взял на себя ответственность за свои действия.
Ранее Курсор писал о нападении солдата ЦАХАЛа на активиста в Хевроне: военнослужащему вынесен приговор. Все бойцы, которые вели себя не в соответствии с моральными требованиями, отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования инцидента
Наш сайт ранее информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.
Напомним, редакция уже сообщала, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.
Кроме того, наш сайт также писал, что в Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина.