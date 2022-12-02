ЦАХАЛ изменил приговор солдату Гивати за угрозы активисту в Хевроне

В ЦАХАЛе утвердили просьбу солдата Гивати о смягчении приговора и сократили его до шести суток ареста.

Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля одобрил в пятницу смягчение приговора солдату Гивати.

Ранее бойца обвинили за высказывания в адрес левого активиста в Хевроне. Его приговорили к 10 дням тюремного заключения.

Однако солдат обратился к командованию с просьбой пересмотреть наказание, поскольку не имел в виду никаких политических текстов, а хочет служить в рядах ЦАХАЛа и имеет сильную мотивацию для этого.

Указом командующего наказание военнослужащему будет сокращено до шести суток ареста. Решение было основано на раскаянии и высказанных солдатом сожалениях, а также тем фактом, что солдат взял на себя ответственность за свои действия.

Ранее Курсор писал о нападении солдата ЦАХАЛа на активиста в Хевроне: военнослужащему вынесен приговор. Все бойцы, которые вели себя не в соответствии с моральными требованиями, отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования инцидента

Наш сайт ранее информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.

Напомним, редакция уже сообщала, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.

Кроме того, наш сайт также писал, что в Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина.