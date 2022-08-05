Главный раввин Израиля выпустил инструкции к Шаббату

В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе.

Об этом написал канал Что там у евреев?

Необходимо находиться вблизи бомбоубежищ — ходите в синагогу только в том случае, если во время пути и пребывания там у вас есть непосредственный доступ к бомбоубежищам, в противном случае допустимо и желательно молиться дома и не рисковать жизнью.

Также желательно убедиться, что в каждой синагоге оставлен включённый телефон на случай.

Читать 3 главы псалмов Теилим за успех израильских солдат и народа Израиля.

Строго следовать указаниям Службы тыла.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.