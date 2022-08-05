Главный раввин Израиля выпустил инструкции к Шаббату

18:51, Сегодня
Новости Израиля, Общество
главный раввин израиля выпустил инструкции к шаббату 5 августа, 2022
Фото: Gershon Elinson/Flash90

В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе.

Об этом написал канал Что там у евреев?

  • Необходимо находиться вблизи бомбоубежищ — ходите в синагогу только в том случае, если во время пути и пребывания там у вас есть непосредственный доступ к бомбоубежищам, в противном случае допустимо и желательно молиться дома и не рисковать жизнью.
  •  Также желательно убедиться, что в каждой синагоге оставлен включённый телефон на случай.
  • Читать 3 главы псалмов Теилим за успех израильских солдат и народа Израиля.
  • Строго следовать указаниям Службы тыла.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

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«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

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Автор материала:
Орли Шендт
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