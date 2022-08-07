ЦАХАЛ показал видео удара по «штурмовому туннелю» Исламского джихада

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по «штурмовому туннелю» «Исламского джихада» в Газе и поразил 140 целей террористов.

Израильские ВВС нанесли удар по «штурмовому туннелю» палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа рано утром, сообщили в Армии обороны Израиля.

Video of the PIJ tunnel struck by the IDF this morning pic.twitter.com/SUZFtKsaIe — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 7, 2022

По данным ЦАХАЛа, туннель не пересекал остальную территорию Израиля.

Военный представитель Ран Кохав сообщил журналистам, что с начала операции «Рассвет» ЦАХАЛ поразил около 140 целей ПИД в секторе Газа.

מבצע ״עלות השחר״: צה"ל תקף מנהרה התקפית של ארגון הטרור גא"פ. בעקבות זיהוי מאמצים של ארגון הטרור גא״פ לחפירת מנהרת טרור התקפית, מטוסי קרב תקפו הלילה מנהרת טרור השייכת לארגון הטרור גא״פ. המנהרה נועדה לשמש כוחות התקפיים של ארגון הטרור. המנהרה לא חצתה לשטח ישראל. pic.twitter.com/V9rVyWs0Jl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

По его словам, цели включают в себя туннель, десятки наблюдательных пунктов и военных объектов, несколько позиций для запуска ракет и восемь отрядов террористов, направляющихся для совершения атаки.

Напомним, что вокруг старого города в Иерусалиме прошло шествие. Собравшиеся с флагами и лозунгами поддерживали действия ЦАХАЛа и операцию «Рассвет».

Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».