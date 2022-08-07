ЦАХАЛ показал видео удара по «штурмовому туннелю» Исламского джихада

Израильские ВВС нанесли удар по «штурмовому туннелю» палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа рано утром, сообщили в Армии обороны Израиля.
По данным ЦАХАЛа, туннель не пересекал остальную территорию Израиля.
Военный представитель Ран Кохав сообщил журналистам, что с начала операции «Рассвет» ЦАХАЛ поразил около 140 целей ПИД в секторе Газа.
По его словам, цели включают в себя туннель, десятки наблюдательных пунктов и военных объектов, несколько позиций для запуска ракет и восемь отрядов террористов, направляющихся для совершения атаки.
Напомним, что вокруг старого города в Иерусалиме прошло шествие. Собравшиеся с флагами и лозунгами поддерживали действия ЦАХАЛа и операцию «Рассвет».
Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».