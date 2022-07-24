Палестинский террорист, убивший двух солдат ЦАХАЛа, осужден

Террорист, который в 2018 году сбил и убил двух солдат ЦАХАЛа и тяжело ранил еще двух солдат, был осужден по обвинению в убийстве и двум эпизодам покушения на убийство в воскресенье в военном суде Самарии.

Израильские военные признали палестинца виновным в убийстве за то, что в 2018 году он на своем автомобиле протаранил группу солдат ЦАХАЛа, в результате чего погибли двое военных.

Ала Кабха был признан виновным по двум пунктам обвинения в «умышленном причинении смерти» — эквивалент убийства по военному законодательству — и по двум пунктам обвинения в попытке умышленного причинения смерти.

Кабха протаранил на своем автомобиле группу солдат 16 марта 2018 года у военного поста недалеко от поселения Мево-Дотан, убив сержанта Нетанеля Кахалани и капитана Зива Даоса и тяжело ранив еще двоих. Позднее армия квалифицировала этот обстрел как теракт.

По словам представителей ЦАХАЛа, первое слушание по вынесению приговора состоится 11 сентября. Семьи Кахалани и Даоса были проинформированы о развитии дела.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.