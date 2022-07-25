ЦАХАЛ: семь подозреваемых в терроризме задержаны в рамках операции «Волнорез»

Во время антитеррористической операции солдаты ЦАХАЛа задержали семерых палестинских арабов, ранее разыскиваемых военными. Подозреваемые и изъятое у них оружие переданы службам безопасности.

Объединенными силами безопасности ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции ночью в понедельник были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

У подозреваемых изъято оружие.

Задержанные в Иудее и Самарии палестинские террористы переданы органам безопасности.

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