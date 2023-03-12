ЦАХАЛ предотвратил контрабанду кокаина на миллион шекелей

Войска ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму 1 миллион шекелей на юге Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Отмечается, что солдатам удалось обнаружить подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики в Израиль через пограничный забор.

«Но они были остановлены, а солдатам удалось изъять 2,5 килограмма кокаина на сумму около 1 миллиона шекелей», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, методы контрабанды в Израиль постоянно совершенствуются. Путешественники все время находят новые методы, и «наша цель — попытаться обнаружить это и пресечь контрабанду». Об этом говорится в заявлении Агентства национальной безопасности.

Правоохранители и таможенники, в частности, подвели итоги 2022 года, в котором им пришлось иметь дело с большим количеством пассажиров и со значительно возросшим количеством контрабандистов.

В списке товаров, которые пытались ввезти контрабандой в прошлом году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки, брендовую одежду и роскошную обувь, уникальных рептилий и редких птиц, духи, роскошные часы, кожаные и шубы, кетамин, украшения, ковры, сотовые телефоны, ноутбуки, редкие бутылки вина и дорогой виски.

«Список товаров, которое ввезли контрабандой в этом году, почти такой же, как в прошлом , с существенным изменением — сигаретами. В прошлом году большое количество сигарет было ввезено контрабандой из Украины, а в этом году, после начала войны в Украине, путешественники нашли другие альтернативы и начали контрабанду сигарет из Эмиратов, Польши, Венгрии, Румынии, Турции и Болгарии», — говорится в материале.

Курсор писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.