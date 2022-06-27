ЦАХАЛ предотвратил на границе с Египтом контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей

Силы полиции и ЦАХАЛа задержали партию наркотиков, которую пытались контрабандой переправить через египетскую границу. Примерная стоимость партии оценивается в 3 млн шекелей.

Армия обороны Израиля совместно с пограничной полицией провели операцию по пресечению попытку контрабанды крупной партии наркотиков.

ЦАХАЛ сообщил, что задержана партия наркотических веществ весом около 80 килограммов, эквивалентная сумме 3 млн шекелей.

Ночью военнослужащие ЦАХАЛа заметили несколько подозрительных людей, приближавшихся к израильской территории со стороны Египта, в районе территориальной бригады Паран. В рамках операции по задержанию силами безопасности была пресечена попытка контрабанды.

«Курсор» писал, что в Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд. Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией». В новую израильскую гвардию будут набраны неоплачиваемые добровольцы и члены резерва пограничной полиции.

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