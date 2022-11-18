Войска ЦАХАЛа попали под обстрел возле Тулькарма

В районе Тулькарма произошла стрельба со стороны палестинцев по силам ЦАХАЛа. Боевики открыли огонь, но никто не пострадал.

В пятницу, 18 ноября, утром палестинские террористы открыли огонь по военным Армии обороны Израиля возле Тулькарма.

Об этом сообщает Walla.

ЦАХАЛ проводил плановые действия по контролю территорий в рамках антитеррористический операции в лагере Нур-а-Шамс к востоку от Тулькарма. Боевики попытались обстрелять солдат, но их действия были пресечены.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Курсор, на базе ЦАХАЛа похитили оружие. Ночью 12 ноября, в субботу, на базе ЦАХАЛа на Голанских высотах похитили оружие.

Позже мы писали, что были озвучены предварительные результаты расследования. На учебной базе Цнобар были выявлены пробелы в системе безопасности.

Также наш сайт информировал, что солдат ЦАХАЛа скончался от ранений, полученных в ДТП. Сержант ЦАХАЛа Данте Робертc скончался от ран, получив серьезные ранения в автокатастрофе, которая произошла вчера между автомобилем ЦАХАЛа на подъездной дороге к военной базе и гражданским автобусом.

Кроме того, редакция освещала теракт в Ариэле: появились новые кадры с видеорегистратора. Террорист был ликвидирован гражданским лицом и двумя солдатами Армии обороны Израиля через 16 минут после начала атаки.

Как сообщал Курсор, утром во вторник, 15 ноября, три израильтянина были убиты и еще три ранены в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль.