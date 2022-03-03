В Израиле увеличился рост жалоб солдат на своих командиров

Отчет за 2021 год указывает на жестокое отношение и плохие условия на объектах ЦАХАЛа. «Есть базы, на которых невозможно жить», — говорится в документе, в котором также говорится о задержках в получении медицинской помощи и неуважении со стороны медицинского персонала.

В отчете Комиссии по приему военнослужащих за 2021 год отмечается увеличение на 9% количества жалоб, поданных солдатами срочной, постоянной и резервной службы по сравнению с предыдущим годом.

Согласно отчету, опубликованному Комиссией по приему солдат, жалобы касаются жестокого, унижающего достоинство обращения и опасного для жизни поведения со стороны командиров. Причем 42% из этих жалоб оказались обоснованными.

Напомним, что возле Хальхула бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, бросавшим коктейли Молотова в израильские авто.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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