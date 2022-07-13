Даст фору молодым: в сети показали видео с бурными танцами Ганца на помолвке дочери Омер Янкелевич

Министр обороны Бени Ганц был замечен вчера вечером на праздновании помолвки дочери бывшего министра Омер Янкелевич.
Его засняли во время бурного танца с гостями вечера.
Как сообщают ивритоязычные СМИ, на мероприятии также присутствовали известные общественные деятели и знаменитости.
Министр алии Пнина Тамено-Шете тоже стала героиней попавших в сеть видеозаписей с помолвки. Как и Ганц, чиновница продемонстрировала свои танцевальные способности.
Напомним, что в 2020-м Омер Янкелевич стала новым министром по делам диаспоры в Израиле, то есть она отвечала за управление отношениями еврейского государства с еврейскими общинами за рубежом.
Роль Янкелевич усложнялась тем фактом, что она ортодоксальная харедим. Как известно, эта часть сообщества находится в центре некоторых проблем, вбивающих клин между Израилем и диаспорой. Янкелевич также стала первой женщиной-харедим, занявшей пост в правительстве Израиля. Она подвергалась критике за это — многие в ее сообществе говорили, что ее участие в политике возмутительно.
Несмотря на то, что она — харедим, Янкелевич не была членом религиозной партии. На самом деле она входила в центристскую коалицию Бени Ганца «Белые и синие», которая не обслуживает религиозную общину так, как это делает партия Нетаниягу «Ликуд».
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