Даст фору молодым: в сети показали видео с бурными танцами Ганца на помолвке дочери Омер Янкелевич

Министр обороны Бени Ганц был замечен вчера вечером на праздновании помолвки дочери бывшего министра Омер Янкелевич.

Его засняли во время бурного танца с гостями вечера.

שר הביטחון גנץ הערב באירוסי בת השרה לשעבר עומר ינקלביץ'. #פוליטיקאים_רוקדים pic.twitter.com/0nfZyj7iAY — יוסלה ברגמן (@y_bregman1) July 12, 2022

Как сообщают ивритоязычные СМИ, на мероприятии также присутствовали известные общественные деятели и знаменитости.

Министр алии Пнина Тамено-Шете тоже стала героиней попавших в сеть видеозаписей с помолвки. Как и Ганц, чиновница продемонстрировала свои танцевальные способности.

השרה פנינה תמנו שטה קורעת את הרחבה באירוסי בת השרה לשעבר עומר ינקלביץ. #פוליטיקאים_רוקדים pic.twitter.com/ybvYUSrgNo — יוסלה ברגמן (@y_bregman1) July 12, 2022

Напомним, что в 2020-м Омер Янкелевич стала новым министром по делам диаспоры в Израиле, то есть она отвечала за управление отношениями еврейского государства с еврейскими общинами за рубежом.

Роль Янкелевич усложнялась тем фактом, что она ортодоксальная харедим. Как известно, эта часть сообщества находится в центре некоторых проблем, вбивающих клин между Израилем и диаспорой. Янкелевич также стала первой женщиной-харедим, занявшей пост в правительстве Израиля. Она подвергалась критике за это — многие в ее сообществе говорили, что ее участие в политике возмутительно.

Несмотря на то, что она — харедим, Янкелевич не была членом религиозной партии. На самом деле она входила в центристскую коалицию Бени Ганца «Белые и синие», которая не обслуживает религиозную общину так, как это делает партия Нетаниягу «Ликуд».

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