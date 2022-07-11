ЦАХАЛ проводит расследование о жестоком обращении военнослужащей с животными

Девушка-солдат, подозреваемая в жестоком обращении с котенком, пояснила мотивы своего поступка. Она уверяет, что животное не пострадало, а видео случайно попало в сеть.

ЦАХАЛ отреагировал на резонансное происшествие, когда в социальных сетях распространилось видео с отработкой военнослужащей действий в условиях плотной застройки с котенком в руках, вместо оружия.

О последующей реакции девушки сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Девушка-солдат прокомментировала для канала свое видео: «Здравствуйте, подписчики канала «Голоса Израиля». Я боец с того самого видео с котиком, хочу сообщить что котёнок не пострадал, я бы никогда не причинила вред живому существу. Я являюсь волонтером по спасению животных с 14 лет. Видео было снято для «близких друзей», а не Тик Тока, но кто-то слил это в прессу чтобы нагадить».

«Курсор» ранее писал, что военнослужащая ЦАХАЛа и ее командир подозреваются в жестоком обращении с животными. Инцидент произошел несколько дней назад в расположении наблюдательной вышки между Калькилией и Шхемом в Самарии.

Ранее редакция сообщала, что сержант ВВС, который обвиняется в изнасиловании, приговорен к 20 месяцам заключения. Суд также понизил в звании младшего сержанта Нехорая Мамана из Кирьят-Аты за непристойные действия в отношении девушки-военнослужащей.

Наш сайт информировал, что ЦАХАЛ задержал ливанского нарушителя границы. Силы ЦАХАЛ засекли и передали службам безопасности мужчину, который пытался незаконно проникнуть на территорию Израиля из Ливана.