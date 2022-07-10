Военнослужащая ЦАХАЛа и ее командир подозреваются в жестоком обращении с животными

Инцидент произошел несколько дней назад в расположении наблюдательной вышки между Калькилией и Шхемом в Самарии.

Военная полиция 10 июля начала расследование в отношении военнослужащей ЦАХАЛа и ее командира. Они подозреваются в жестоком обращении с животными.

Инцидент произошел в расположении наблюдательной вышки. В социальных сетях начало распространяться видео, на котором военнослужащая отрабатывает действия в условиях плотной застройки. Правда, в руках у нее не оружие, а котенок. Держит она его соответствующе.

Видео длится несколько секунд. В конце котенку все-таки дают убежать. Сообщается, что животное не пострадало.

Видео показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Была проведена служебная проверка. Установлено, что котенок живет вместе с другими кошками, которые прибились к расположению вышки. Солдаты присматривают за животными и подкармливают их.

Военнослужащая рассказала, что ролик был записан в шутку. У нее самой дома есть питомец, которого она любит. Командир, который также проходит как соучастник в деле, тоже имеет домашнего любимца.

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