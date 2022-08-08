ЦАХАЛ разрушил дома террористов, совершивших теракт в Эладе

Возле Дженина солдаты ЦАХАЛа уничтожили дома двух террористов, убивших в мае трех человек во время теракта в Эладе. Попытки обстрелять военных были пресечены.

Силы ЦАХАЛа вошли в деревню Румана недалеко от Дженина и снесли дома двух террористов.

Об этом сообщили в Walla.

Террористы, совершившие теракт, были пойманы в лесу недалеко от Элада спустя три дня после теракта 5 мая. Двое террористов задержаны без оказания ответного сопротивления, когда их обнаружили прячущимися в кустах в лесу недалеко от города, в нескольких минутах езды от места нападения. Также был найден топор, использованный террористами при нападении.

Проведенное расследование показало, что, несмотря на усиление сил вдоль линии разграничения, террористы проникли на территорию Израиля через брешь в заборе.

Во время разрушения домов террористов палестинцы пытались обстрелять солдат ЦАХАЛа. О пострадавших не сообщается.

«Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

Напомним, ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.