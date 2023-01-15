ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего трех израильтян возле Ариэля

Вечером 15 января, в воскресенье, израильские военные из ЦАХАЛа сообщили семье Мухаммеда Суфа, 18-летнего палестинского террориста, о том, что их дом подлежит сносу.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

15 ноября Суф нанес ножевые ранения и протаранил автомобиль в промышленном парке Ариэль и на близлежащем шоссе, убив 50-летнего Тамира Авихая, 36-летнего Михаила Ладыгина и 59-летнего Мотти Ашкенази и серьезно ранив еще троих.

Суф застрелили солдаты и вооруженные гражданские лица примерно через 20 минут после происшествия. Спустя несколько дней после нападения израильские войска в деревне Харес измерили дом Суфа, что стало первым шагом перед его возможным сносом.

В среду его семью на официальном уровне уведомили о намерении военных снести их дом. Семья Суфа имеет право обжаловать решение о сносе дома в Верховном суде.

Подобные попытки редко бывают успешными, хотя в некоторых случаях суд выносит постановление о сносе только той части дома, которую использует террорист.

Ранее мы рассказывали, что на базе бригады Кфир в Иорданской долине один солдат ЦАХАЛа погиб и трое получили ранения в результате несчастного случая, когда в их комнате взорвалась граната. АОИ заявила, что погибшим оказался 18-летний капрал Денис Зиновьев из Петах-Тиквы.

Утверждается, что он нашел гранату в пятницу, 13 января, во время учений и принес ее в свою комнату на базе, что противоречит правилам. Согласно последним, солдат был обязан уведомить командование о своей находке и не прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы приходить с ней на территорию базы или жилого района на базе.

В ЦАХАЛе полагают, что с оружием не играли, а взрыв гранаты произошел из-за того, что она вместе с сумкой упала на пол. Солдаты не спали во время взрыва. Трем пострадавшим даже не было известно, что граната находится в комнате.

Следом за взрывом на место происшествия прибыли медики для оказания помощи. Спустя считанные минуты они констатировали смерть Зиновьева. Остальные солдаты были эвакуированы в больницу на вертолете после оказания первой медицинской помощи.

«Курсор» сообщал, что министр обороны похвалил уходящего командующего ЦАХАЛа.