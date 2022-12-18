ЦАХАЛ снесет дом террориста

ЦАХАЛ объявил 18 декабря о намерении снести квартиру, в которой проживал террорист Мухаммад Джабари.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Преступник в октябре совершил обстрел возле контрольно-пропускного пункта «Ашморет» в Хевроне, в результате чего был убит Ронен Ханания и другие получили ранения. Родственникам террориста предоставили ​​возможность подать апелляцию по поводу сноса. Известно, что в Израиле регулярно сносят дома палестинцев, которые совершили смертоносные террористические атаки.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что снесут дом палестинского боевика Удая ат-Тамими, который открыл огонь по КПП Шуафат и убил военнослужащую ЦАХАЛа, а также ранил охранника. Террорист после этого скрылся, но его убили спустя 11 дней, когда он предпринял попытку еще одного нападения на КПП в Маале-Адумим.

Также «Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии палестинские террористы открыли огонь по автобусу с активистами, которые возвращались с церемонии зажжения меноры в Иудее и Самарии. Примерно семь выстрелов выпустили по израильтянам, среди которых были депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех (Оцма Иегудит) и глава регионального совета Самарии Йоси Даган. Больше об этом происшествии читайте здесь.

Помимо этого благодаря израильскому офису компании Microsoft совместно с Apple Association у демобилизовавшихся солдат-срочников ЦАХАЛа появится возможность обучиться профессиям в области кибербезопасности.

Компания откроет специальные курсы для солдат, которые не служили в киберподразделениях (таких, как подразделение 8200) и являются выходцами с географической и социальной периферии Израиля. 18 декабря началось обучение первой группы. Больше об инициативе и для чего она нужна узнайте в нашем материале.