ЦАХАЛ сообщил, в какое время пройдут военные учения в Тель-Авиве

В районе Тель-Авива сегодня, во вторник, 27 декабря, пройдут военные учения.

Об этом сообщает 7kanal.

Запланированное время учений — в 14:30-15:30 и 18:00-19:00.

Согласно информации ЦАХАЛа, в ходе учений будет отработана посадка военного вертолета на госпиталь «Ихилов». Данные учения входят в перечень запланированных мероприятий в рамках программы на 2022 год, заявил представитель ЦАХАЛа.

Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором Нетаниягу внедрит изменения в ЦАХАЛ. Представитель ЦАХАЛа рассказал о встрече, которая состоялась между начальником штаба Авивом Кохави и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Также мы информировали, что упал еще один беспилотник ЦАХАЛа: официальное заявление военных. Беспилотный летательный аппарат типа «Скай Райдер» упал сегодня в пятницу во время плановых действий в северной части Газы.

Кроме того, наш сайт писал, что из-за сбоя в системе оповещения ЦАХАЛа десятки тысяч резервистов получили оповещения о призыве. Военные говорят, что звонки и текстовые сообщения, которые содержали сообщение об ошибке, произошли во время «плановой операции по техническому обслуживанию», на самом деле солдат не вызывали на дежурство.

Напомним, ЦАХАЛ сообщал, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус. По мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу