ЦАХАЛ спас американку, у которой случился сердечный приступ на круизном лайнере недалеко от Израиля

Элитный вертолетный поисково-спасательный отряд израильских ВВС сегодня рано утром эвакуировал пожилую американку из круиза по Средиземному морю после того, как у нее, по-видимому, случился сердечный приступ.
Экипаж Отряда 669 доставил женщину в больницу Рамбам в Хайфе, где она в настоящее время проходит лечение.
По словам военного источника, эвакуация была произведена по просьбе американских официальных лиц.
Ранее Курсор писал, что арабские бунтовщики напали вчера вечером на форпост Эш-Кодеш,недалеко от Шило в районе Биньямин в Иудее, сжигая шины на близлежащих полях и вызывая возгорание самих полей.
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