ЦАХАЛ спас американку, у которой случился сердечный приступ на круизном лайнере недалеко от Израиля

Элитное спасательное подразделение ЦАХАЛа 669 спасло американскую гражданку, у которой случился сердечный приступ во время круиза по Средиземному морю недалеко от Израиля в четверг.

Элитный вертолетный поисково-спасательный отряд израильских ВВС сегодня рано утром эвакуировал пожилую американку из круиза по Средиземному морю после того, как у нее, по-видимому, случился сердечный приступ.

Экипаж Отряда 669 доставил женщину в больницу Рамбам в Хайфе, где она в настоящее время проходит лечение.

По словам военного источника, эвакуация была произведена по просьбе американских официальных лиц.

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