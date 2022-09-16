ЦАХАЛ зафиксировал ограниченный вывод иранцев и Хизбаллы из Сирии

Иран был одним из главных союзников режима Башара Асада в десятилетней войне, которая разорила страну.

Израильские военные выявили вывод некоторых сил иранского ополчения, а также иранских боевиков и боевиков «Хизбаллы», уходящих из Сирии. Вывод сил, обнаруженных ЦАХАЛом, произошел после сообщения в саудовской газете «А-Шарк аль-Авсат», в которой сообщалось, что российские официальные лица требуют, чтобы иранцы покинули несколько объектов в Сирии, в том числе свой военный штаб в западной провинции Хама, расположенный рядом с базой 49-го полка сирийской армии.

Согласно сообщению, москва* сделала запрос, чтобы убрать потенциальные цели для Израиля, расположенные вблизи российских военных объектов. Несмотря на усиление напряженности в отношениях между Израилем и россией, у двух вооруженных сил есть механизм разрешения конфликтов, чтобы предотвратить ненужные трения во время операций ВВС.

В попытке помешать стремлению Тегерана к региональной гегемонии и помешать контрабанде современного оружия «Хизбалле» в Ливане из Ирана Израиль уже почти десять лет проводит свою межвоенную кампанию (известную как МАБАМ).

По словам высокопоставленного военного чиновника, МАБАМ привел к стратегическим изменениям в регионе и «разрушил» видение Касема Сулеймани, бывшего командующего силами «Аль-Кудс» КСИР, который был убит в результате американского авиаудара в Багдаде в 2020 году. Частью плана Сулеймани было создание ракетных баз, зенитных и разведывательных баз, а также создание сил, подобных «Хизбалле», в Сирии. Хотя MABAM не полностью удалил Иран из этого района, он достиг большинства целей, поставленных военными.

В прошлом году начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави сказал, что увеличение операций — как открытых, так и тайных — привело к замедлению укрепления позиций Ирана в Сирии, «но нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь наших целей на этой арене».

По словам Кохави, Израиль активизировал свою кампанию, и в период с мая по июль Израиль нанес двузначное количество ударов по всему Ближнему Востоку в рамках кампании. Мало того, что удары в Сирии уничтожили неизмеримое количество современных и стратегических вооружений, воздушные, сухопутные и морские коридоры Ирана не функционировали в течение 70% 2021 года из-за операций, проводившихся в рамках кампании.

Предполагаемые израильские авиаудары также были нанесены по базам, используемым Ираном по всей стране. Министр обороны Бени Ганц заявил в понедельник, что у Ирана есть как минимум 10 баз, используемых для производства ракет, в том числе те, которые стали целью Израиля.

«Хизбалла» имеет более 15 баз в стране и активно занимается вербовкой местных сирийцев на юге вдоль границы с израильскими Голанскими высотами. Наряду с предполагаемыми израильскими авиаударами по подразделениям иранской милиции, оружию и базам, еврейское государство также обвиняется в ударах беспилотников по сирийским боевикам, работающим на «Хизбаллу».

Ранее Курсор писал, что в ООН заявили, что Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям. Несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, по всей стране недавно снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».

Курсор также сообщал о том, что в Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.

Напомним, ХАМАС будет сотрудничать с Сирией с целью прекращения гражданской войны в стране. Речь идет о восстановлении «прочных отношений» с Сирией в связи с возникшей ситуаций стране.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!