Лето позади, каникулы подходят к концу - и соответственно цены на авиабилеты значительно снижаются.

Праздники остались позади, лето тоже закончилось – и большинство израильтян уже уехали в отпуск за границу. Это означает, что спрос снижается, а вместе с ним и цены на авиабилеты.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Если летом мы платили многие сотни долларов за авиабилеты в Лондон, Амстердам, Париж и другие европейские направления, то сегодня мы видим, что цены значительно падают, иногда даже на сотни процентов.

Журналист Israel Hayom нашел в поиске авиабилеты в Лондон по цене от 111 долларов (за перелет туда и обратно) с лоукостом Wizz Air. Важно подчеркнуть, что этот билет включает только основной багаж. Эти билеты доступны на 10-14 ноября, но есть и другие даты по схожим ценам.

Если вы планировали полететь в Будапешт, вам повезло – ведь цены на авиабилеты по этому направлению падают еще больше. В ходе поиска журналист нашел прямой рейс туда и обратно в столицу Венгрии по цене всего 56 долларов, через Wizz Air и только с основным багажом. Билеты доступны на 7-14 ноября.

Если вы хотите полететь в Вену в следующем месяце, вы можете сделать это всего за 64 доллара в период с 14 по 21 ноября. Сделку предлагают авиакомпании Ryanair и Wizz Air, и здесь также есть много дат, на которые доступны билеты в этом ценовом диапазоне.

Даже в Риме, одном из самых любимых и востребованных городов мира, есть авиабилеты по исключительным ценам. В ноябре, который считается одним из самых дешевых в году, вы можете найти прямые рейсы по цене от 52 долларов. Это рейсы лоукост-компаний 7-14 ноября.

Найдены также рейсы в Бухарест по цене от 42 долларов (7-13 ноября), а также рейсы на Кипр, в Болгарию, Грецию и другие направления.

Курсор писал, что налоги для туристов повысились еще в одной излюбленной израильтянами стране Европы.