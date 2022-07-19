В скором времени откроются новые авиарейсы из Израиля в Грузию и на Кипр

Аэропорт «Рамон» находится на юге Израиля, в 21 километрах от Эйлата. Он предоставляет пассажирам бесплатную парковку на время путешествия.

Израильская авиакомпания Arkia открывает авиарейсы на Кипр и в Грузию. Первый рейс запланирован на 7 августа. Вылеты будут проводиться с аэропорта «Рамон».

Так, каждую неделю будут выполняться по два рейса в Ларнаку (Кипр) и в Батуми (Грузия). Рейсы в Ланарку будут отправляться вечером по воскресеньям и четвергам. А вот в Батуми самолеты будут летать утром по понедельникам и пятницам.

Стоимость полета на Кипр начинается с 359 долларов за билет туда-обратно, а в Грузию цена аналогичного билета – 499 долларов.

Генеральный директор компании Arkia Гади Тепер заявил, что Arkia хочет открыть авиарейсы из аэропорта «Рамона» в другие станы. Полеты из Эйлата позволят пассажирам избежать длинных очередей в аэропорту «Бен-Гурион».

Ранее наш сайт сообщал, что Израиль вновь рассмотрит идею строительства аэропорта на искусственном острове. Министерская группа, которая была создана для того, чтобы найти место для нового аэропорта в Израиле, может заново рассмотреть идею его строительства на искусственном острове в Средиземном море.

Кроме того, редакция Курсора писала, что израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии.

Еще напомним, что названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием.