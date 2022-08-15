Цвика Пик: на кладбище Рамат-ха-Шарон похоронили легенду израильской поп-музыки

Легендарного певца и автора песен, перенесшего четыре года назад инсульт и потерявшего способность говорить и двигаться, похоронили на кладбище Рамат-ха-Шарон.
Музыкант и певец Цвика Пик, скончался в воскресенье в возрасте 72 лет и сегодня похоронен на кладбище Рамат-ха-Шарон. Пик был дважды женат и оставил пятерых детей. А Даниэла и Шарон известны совместным дуэтом «Сестры Пик».
Инсульт музыкант во время авиаперелета из Израиля в Лондон, самолет экстренно приземлился в Вене, где музыканта направили на лечение в местную больницу.
Dana International отдала дань уважения Пику: «Цвика, я очень тебя люблю. После победы на Евровидении наши отношения разладились, но теперь я могу сказать то, чего не говорила тебя вслух. Я всегда любила тебя. Вы навсегда останетесь иконой израильской культуры. Первопроходцем. Одаренным композитором. Поп-королем Израиля».
Михал Амдорски: «Дружба между мной и Цвикой началась в период «Мэри Лу». Я думаю, что это был один из лучших и самых веселых периодов в моей жизни. В моем сердце всегда была надежда, что однажды зазвонит телефон, он будет на другом конце линии и пригласит меня выступить вместе».
Шломо Арци: «1970-е были наполнены замечательными мелодиями и песнями Цвики Пика. Он был единственным в своем роде, смелым и изобретательным. Каждая песня радовала слух и проникала прямо в сердце. Умер дорогой Цвика и умер отец. Как мне грустно за него. Пусть он будет вспоминаться благословенным».
«Курсор» публиковал подборку самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика.
Напомним, Нетаниягу опубликовал эмоциональное послание.