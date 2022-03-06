Тяжелый предмет упал на рабочих на стройке в Герцлии

Спустя три дня после того, как в Герцлии стена рухнула на автомобили, на стройке в этом же городе тяжелый предмет упал на двоих рабочих. Они выжили.

Сегодня, 6 марта, в Герцлии произошел серьезный инцидент. Журналисты N12 сообщают, что тяжелый предмет упал на двоих рабочих на строительной площадке.

Две бригады МАДА оказали помощь и госпитализировали раненых в больницу Меир в удовлетворительном состоянии: 20-летнего мужчину с травмами грудной клетки и живота и 50-летнего мужчину.

Кстати, 3 марта в Герцлии обрушилась стена офисного здания. ЧП произошло на улице ха-Мада, 1. Туда сразу же вызвали пожарных и спасателей. Сообщалось, что пострадали припаркованные рядом автомобили. К счастью, никто не ранен.

Все здание эвакуировали из-за опасений дальнейших обрушений.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 32-летний мужчина серьезно пострадал в результате несчастного случая в Самарии.

Также наш сайт писал, что в результате ДТП на 6 шоссе была ранена молодая женщина.

Еще напомним, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист.

Кроме того, Курсор передавал, что в школе в Герцлии произошел скандал с участием 5 детей, отстраненных от занятий на фоне ужесточения требований к карантинным мероприятиям.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.