У Абу Мазена пригрозили новыми терактами в Израиле

«Бригады мучеников Аль-Аксы» призвали весь военный персонал организации «полностью мобилизоваться и атаковать сионистского врага, где бы он ни находился».

Военно-террористическое подразделение движения ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы» под руководством Абу Мазена готовит новые теракты в Израиле.

Об этом говорится в заявлении группировки, сообщает портал inn.co.il.

Заявление было опубликовано в связи со смертью Хабиба Мухаммада Абд ар-Рахмана Камиля и Абд аль-Хади Фахри Юсуфа Назаля, которые были «убиты в результате перестрелки на земле Дженин во время противостояния с сионистскими оккупационными силами, вторгшимися в деревню Кабатия в четверг, 12 января».

«Прощаясь с мучениками, мы, «Бригады мучеников Аль-Аксы» в Палестине, клянемся, что эти преступления не останутся безнаказанными, и что наш ответ будет в недрах сионизма», — говорится в сообщении.

«Бригады мучеников Аль-Аксы» также призвали весь военный персонал организации «полностью мобилизоваться и атаковать сионистского врага, где бы он ни находился».

«Это революция и интифада, которая будет продолжаться до победы. «Бригады мучеников Аль-Аксы», если что-то сказали, они сделают это», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, накануне в результате совместной работы ШАБАКа, YMS, IOS и ЦАХАЛа, на основании разведывательной информации ШАБАКа, Мохаммад Алауна, житель Кабатии, подозреваемый в причастности к террористической деятельности и планировал теракты, был арестован. Еще двое его сообщников были уничтожены.

Курсор писал ранее, что израильские силы безопасности днем 21 декабря ​​арестовали члена террористической группировки ХАМАС, подозреваемого в причастности к стрельбе на севере Иудеи и Самарии.

Еще мы писали, что за последние несколько недель Управление военной разведки ЦАХАЛа подготовило отчет, в котором основное внимание уделяется глобальным тенденциям, Ирану и палестинскому арабскому терроризму. В ближайшее время отчет будет представлен политическому эшелону.