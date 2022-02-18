У Кирьят-Арбы в лоб столкнулись два легковых автомобиля: много пострадавших

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Прибывшая бригада парамедиков застала на месте аварии 56-летнюю женщину без пульса и дыхания. Ее смерть была констатирована на месте.

В Иудее, на шоссе 60 возле Кирьят-Арбы произошло ДТП, при котором два легковых авто столкнулись в лоб. В результате инцидента погибла одна женщина, а также травмы получили еще пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Умершей женщине 56 лет. Медики констатировали ее смерть на месте. Что касается раненых, то это мужчины возрастом в 30 и 20 лет, а также 18-летняя девушка. Их состояние оценили как «средней тяжести». Пострадавшие были доставлены в больницы «Хадасса Эйн-Керем» и «Шаарей цедек» в Иерусалиме.

Еще два человека получили легкие травмы.

Правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в ходе аварии недалеко от Кфар-Канны перевернулся автомобиль. В ходе ДТП неподалеку на перекрестке Мешхед, недалеко от села Канна, перевернулся автомобиль. Два человека, возрастом около 20 лет, получили ранения средней и тяжелой степени.

Кроме того, мы писали, что возле Бака эль-Гарбии произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел ночью с 12 на 13 февраля. Сигнал по номеру 101 поступил в 00:21 ночи. На место сразу выехала бригада парамедиков. Они застали пострадавшего уже без признаков жизни, но смогли стабилизировать его состояние.

Еще напомним, что на трассе 6 разбился суперкар Ferrari стоимостью более 900 тысяч долларов.

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