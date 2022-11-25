Убийство матери пятерых детей в Тель-Монде: полиция сообщила новые детали

Полиция в пятницу заявила, что офицеры арестовали подозреваемого после того, как 30-летняя женщина была найдена мертвой на строительной площадке в районе Шарон.

Предположительное убийство 36-летней Фатимы Катави, жительницы арабского города Земер, произошло в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По сообщениям арабоязычных СМИ, Катави была матерью пятерых детей.

Полиция сообщила, что ее тело было найдено на строительной площадке в соседнем городе Тель-Монд. Представители правоохранительных органов заявили, что она работала в этом городе.

Полиция также сообщила, что подозреваемый в возрасте 40 лет, также житель Земера, был арестован.

Полиция сообщила, что в субботу он будет доставлен на слушание дела в суде Петах-Тиквы.

Mother-of-five found dead at construction site in suspected murder; man arrested https://t.co/mgReRy5ulo — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 25, 2022

Активисты давно жалуются, что недостаточно делается для предотвращения насилия в отношении женщин в Израиле, особенно в случаях, известных властям.

Исследование, проведенное Израильской обсерваторией по фемициду при Еврейском университете, посвященное первой половине 2022 года, показало, что количество фемицидов увеличилось на 71 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Предполагаемое убийство произошло через несколько часов после того, как двое молодых людей были застрелены в городе Тира в центральной части Израиля — это был последний случай смертельного насилия в арабской общине.

Ранее Курсор писал, что воспитателя подозревают в сексуальных преступлениях против глухого ученика в Ришон ле-Ционе.