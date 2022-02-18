Ученые обнаружили детеныша акулы-призрака недалеко от Новой Зеландии

Ученые из Новой Зеландии обнаружили детеныша специфической рыбы, которая проживает во многих регионах Мирового океана, но на большой глубине. Речь идет об акуле-призраке. Детеныш был выявлен экспертами из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии.
Ученые изучали популяции рыб. Дайверы проводили анализы особей на глубине 1200 метров.
По словам экспертов, эмбрионы акул-призраков развиваются в капсулах, которые похожи на яйца. Там они питаются желтком, а затем, когда приходит время, вылупляются. Найти детенышей очень тяжело.
Ученые также планируют провести генетические тесты для того, чтобы определить, к какому именно из 50 видов принадлежит этот детеныш.
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