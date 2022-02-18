Ученые обнаружили детеныша акулы-призрака недалеко от Новой Зеландии

Ученые сравнят детеныша со взрослыми особями, чтобы определить стадии взросления этой причудливой рыбы: как меняется ее цвет, размеры или пищевые привычки.

Ученые из Новой Зеландии обнаружили детеныша специфической рыбы, которая проживает во многих регионах Мирового океана, но на большой глубине. Речь идет об акуле-призраке. Детеныш был выявлен экспертами из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии.

Ученые изучали популяции рыб. Дайверы проводили анализы особей на глубине 1200 метров.

По словам экспертов, эмбрионы акул-призраков развиваются в капсулах, которые похожи на яйца. Там они питаются желтком, а затем, когда приходит время, вылупляются. Найти детенышей очень тяжело.

Ученые также планируют провести генетические тесты для того, чтобы определить, к какому именно из 50 видов принадлежит этот детеныш.

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