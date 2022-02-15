В Сингапуре вылупились птенцы редкой и очень красивой птицы

В сингапурском парке птиц Джуронг у находящихся на грани исчезновения негросских кровавогрудых голубей вылупилось три птенца. Малышей сняли на видео, а получившейся познавательный и забавный ролик показали в сети.

В Сингапуре у пары очень редких птиц вылупились три птенца. Всего этих негросских кровавогрудых голубей в мире осталось примерно 50-249 особей. В парке Джуронг идет настоящая программа по разведению этих птиц, родиной которых являются Филиппины.

В парк из острова Негрос в самом начале программы прибыли всего шесть особей. Это произошло еще в прошлом сентябре.

Программа подразумевает, что со временем потомков этих птичек будут отправлять назад на Филиппины и выпускать, чтобы они привыкали к естественной среде обитания и размножались там.

Первого птенца этого голубя работники парта поприветствовали с появлением на свет еще 26 ноября прошлого года. И вот совсем недавно вылупились еще два. Стоит отметить, что кроме Сингапура больше ни одна страна не разводит негросских кровавогрудых голубей.

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