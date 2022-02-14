Палеонтологи обнаружили окаменелости гигантского крокодила, который съел целого динозавра

После проведения тщательных исследований, ученые пришли к выводу, крокодил либо убил животное напрямую, либо сразу после смерти съел его.

Ученые из Австралийского музея эпохи динозавров обнаружили на овцеводческой ферме в Квинсленде окаменелые останки гигантского крокодила, в чьем кишечнике нашли целого динозавра.

Крокодила назвали Confractosuchus sauroktonos. Динозавр, которого съел крокодил, – молодой орнитопода. По словам ученых, это первое открытие, которое доказывает то, что крокодилы могли питаться динозаврами.

Для того, чтобы выяснить это, руководитель исследования доктор Джозеф Бевитт использовал технологию технологии нейтронного и синхротронного рентгеновского микро-КТ. Эта методика анализа останков позволила выяснить, где именно находятся останки динозавра и крокодила «вокруг» него.

В результате выяснилось, что до наших дней сохранилось 35 процентов костей крокодила, что довольно много.

Предполагается, что крокодил Confractosuchus не питался все время динозаврами, но при случае решил не упускать добычу.

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