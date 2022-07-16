Ученые заявили, что нашли возможную альтернативу антибиотикам

Исследователи говорят, что их мазь может стать стандартным лекарством, но впереди еще долгий путь.

Израильские ученые говорят, что они использовали природное химическое вещество, чтобы раны свиней заживали в два раза быстрее. Они надеются, что смогут разработать это вещество для использования человеком, и заявляют, что оно также может стать «альтернативой антибиотикам будущего».

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале Pharmaceutics.

Дииндолилметан (DIM) содержится в брокколи, цветной капусте и других овощах. Исследовательская группа Университета Бен-Гуриона изучила его влияние на бактерии в лабораторных условиях и обнаружила, что он вредит их способности функционировать.

Ученые протестировали мазь на основе DIM на свиньях, у каждой из которых было несколько ран, и лечили их раны либо антибиотиками, либо синтетической формой DIM. Раны, обработанные антибиотиками, полностью затянулись в среднем за 10 дней, в то время как раны, обработанные мазью на основе DIM, зажили в течение пяти дней.

Профессор Ариэль Кушмаро и его коллеги сейчас работают над превращением химического вещества в мазь для животных.

«В нашем эксперименте мы увидели, что раны заживали быстрее при лечении DIM. Антибиотики убивают слой бактерий на ране. Вырастает слой новой ткани, но у вас также есть мертвая ткань и мертвые бактерии. С DIM, поскольку бактерии на самом деле не уничтожаются, нет слоя мертвой ткани и мертвых бактерий, поэтому закрытие происходит быстрее», — сказал Кушмаро.

Долгосрочная цель команды состоит в том, чтобы протестировать DIM на человеческих ранах и помочь запустить новый подход в медицине человека. Кушмаро сказал, что его исследование интересно тем, что оно иллюстрирует механизм.

«Это меняет правила игры и является новой концепцией противомикробного лечения», — сказал Кушмаро.

Он добавил, что, хотя этот подход полностью отличается от антибиотиков, в будущем он может стать основным средством борьбы с бактериями, как антибиотики сегодня.

Ранее Курсор писал, что ученые поделились неутешительной правдой об антибиотиках. В целом результаты показали, что каждый новый курс антибиотиков, полученный в возрасте до 2 лет, понижал концентрацию антител. Сильнее всего на нее влияли антибиотики широкого спектра.

Также в Тель-Авивском университете изобрели метод лечения СПИДа всего одним уколом. Израильские ученые придумали революционный метод лечения СПИДа с помощью инъекции вирусного носителя, который провоцирует выработку антител организмом больного человека.

Кроме этого, ученые рассказали о создании «лекарства от смерти». В разработку уникального препарата вложены миллиарды — однако успешная реализация идеи до сих пор остается под вопросом. При этом американский миллиардер Джефф Безос уверен в успехе этой разработки и не скупится на инвестиции.

Наша редакция писала, что фармацевты против продажи лекарств в торговых автоматах. Фармацевты будут лишены возможности подробно объяснить покупателям правила приема лекарств. Отмечается также, что лекарства станут менее доступными для пожилых людей, не располагающих навыками работы с новыми технологиями.

Напомним, что врачи порекомендовали самое простое средство от деменции.