Ученые заявили, что нашли возможную альтернативу антибиотикам

Израильские ученые говорят, что они использовали природное химическое вещество, чтобы раны свиней заживали в два раза быстрее. Они надеются, что смогут разработать это вещество для использования человеком, и заявляют, что оно также может стать «альтернативой антибиотикам будущего».
Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале Pharmaceutics.
Дииндолилметан (DIM) содержится в брокколи, цветной капусте и других овощах. Исследовательская группа Университета Бен-Гуриона изучила его влияние на бактерии в лабораторных условиях и обнаружила, что он вредит их способности функционировать.
Ученые протестировали мазь на основе DIM на свиньях, у каждой из которых было несколько ран, и лечили их раны либо антибиотиками, либо синтетической формой DIM. Раны, обработанные антибиотиками, полностью затянулись в среднем за 10 дней, в то время как раны, обработанные мазью на основе DIM, зажили в течение пяти дней.
Профессор Ариэль Кушмаро и его коллеги сейчас работают над превращением химического вещества в мазь для животных.
«В нашем эксперименте мы увидели, что раны заживали быстрее при лечении DIM. Антибиотики убивают слой бактерий на ране. Вырастает слой новой ткани, но у вас также есть мертвая ткань и мертвые бактерии. С DIM, поскольку бактерии на самом деле не уничтожаются, нет слоя мертвой ткани и мертвых бактерий, поэтому закрытие происходит быстрее», — сказал Кушмаро.
Долгосрочная цель команды состоит в том, чтобы протестировать DIM на человеческих ранах и помочь запустить новый подход в медицине человека. Кушмаро сказал, что его исследование интересно тем, что оно иллюстрирует механизм.
«Это меняет правила игры и является новой концепцией противомикробного лечения», — сказал Кушмаро.
Он добавил, что, хотя этот подход полностью отличается от антибиотиков, в будущем он может стать основным средством борьбы с бактериями, как антибиотики сегодня.
Ранее Курсор писал, что ученые поделились неутешительной правдой об антибиотиках. В целом результаты показали, что каждый новый курс антибиотиков, полученный в возрасте до 2 лет, понижал концентрацию антител. Сильнее всего на нее влияли антибиотики широкого спектра.
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