Учителям выдали первый аванс в рамках нового соглашения о зарплатах

В октябре текущего года министерство образования Израиля и Союз учителей подписали соглашение, касающееся повышения заработных плат педагогов. И в среду, 30 ноября, на банковские счета школьных работников поступил первый аванс в размере 1000 шекелей.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Повышение зарплаты учителей является важным пунктом в коллективном соглашении. Размер аванса формируется в соответствие с долей ставки каждого педагога. Аванс учителям, которые ранее не заключили договор с «Охек хадаш» составляет 500 шекелей.

Это первая выплата, а вторая должна поступить на счет в декабре 2022 года. Но может быть задержка, и аванс выплатят в феврале.

Помимо этого, зарплаты преподавательского состава должны увеличиться в два этапа. Первый состоится в январе 2023 года, а вторая надбавка запланирована на сентябрь. То есть, учитель, который только начал преподавательскую деятельность в школе, будет получать с января 8207 шекелей в месяц, а с сентября — 9 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что соглашение с учителями будет стоить государству дополнительно 4,5 млрд шекелей ежегодно до 2026 года. На финансирование повышения зарплат педагогов Кабмин одобрил сокращение бюджета на 7 процентов.

Еще мы писали, что 76 процентов израильских родителей выразили низкую удовлетворенность работой системы образования в стране. 51 процент респондентов считает, что учителя в школах «недостаточно хороши».