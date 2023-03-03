Политику определяю я, а не полиция: Бен-Гвир высказался о блокировании трассы Аялон

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал начальнику полиции Коби Шабтаю вызвать начальника Тель-авивского округа Амира Ашеда и «разъяснить» ему волю политического руководства — во время завтрашних демонстраций полиция не должна допустить блокирования трассы Аялон, ибо такова «политика министра».

Об этом говорится в письме Бен-Гвира начальнику полиции, сообщает Israel Info.

Министр настаивает, что демонстрантам нельзя разрешать перекрывать движение на центральных автомагистралях, это “политическое” решение, а политику полиции “определяют не офицеры на местности, а министр национальной безопасности”.

Как известно, в среду начальник Тель-авивского округа полиции Амир Ашед был в отпуске, за обеспечение порядка во время протестных акций “Национального дня помех” отвечал его заместитель, а Бен-Гвир и Шабтай лично руководили действиями полиции. Но в четверг Ашед вернулся на службу, и Шабтай сказал журналистам, что в субботу протестующим, вероятно, снова разрешат на какое-то время перекрыть движение по трассе Аялон.

Две недели назад полиция вовсе не препятствовала демонстрантам, и протесты на трассе Аялон продолжались около часа. В прошлую субботу полиция вновь перекрыла движение по трассе, чтобы не подвергать людей опасности, но на этот раз объявила демонстрации на трассе нарушением общественного порядка и задержала три десятка демонстрантов — трасса в итоге была закрыта более полутора часов.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.