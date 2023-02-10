Молимся о выздоровлении раненых: в Украине отреагировали на теракт в Рамоте

В диппредставительстве отметили: терроризм и ежедневная угроза мирным жителям является реальностью, в которой живут украинцы и израильтяне, и это «необходимо немедленно остановить».

Посольство Украины в Государстве Израиль выразило соболезнования в связи с терактом в Иерусалиме.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших в ходе сегодняшнего нападения в Иерусалиме, включая 6-летнего мальчика. Молимся с народом Израиля за выздоровление пострадавших.

К сожалению, терроризм и ежедневная угроза мирным жителям является реальностью, в которой живут украинцы и израильтяне, и такую возмутительную угрозу необходимо немедленно остановить.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.

Он напомнил, что «каждый террорист получает от Абу Мазена плату в размере 4 миллионов шекелей за совершенное им убийство».

«Палестинская администрация поощряет терроризм, выплачивая 4 миллиона шекелей каждому террористу за убийство евреев. Невообразимо, что Абу Мазен и палестинская администрация платят террористам за убийство невинных евреев, а мир молчит. Мы должны сделать все, чтобы остановить это как можно скорее, насколько это возможно, — сказал Баркат.

Ранее Курсор сообщал о еще одном погибшем: число жертв теракта в Рамоте растет.

Кроме того, мы писали, что опубликовано видео нейтрализации террориста.

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