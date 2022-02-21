Уровень воды в озере Кинерет снова вырос

Обильные дожди нынешней зимой, как надеются в управлении, приведет к наполнению озера практически до «верхней красной линии» после того, как растает снег на Хермоне.

Согласно данным, которые публикует Управление водных ресурсов, за прошлые сутки уровень воды в озере Кинерет снова поднялся. Речь идет об отметке в один сантиметр.

Все дело в том, что за эту зиму в Израиле прошло большое количество дождей. У Управлении надеются, что уровень воды не поднимется выше так называемой «красной линии». Особенно опасаются таяния снега на горе Хермон.

Напомним, что «верхняя красная линия» озера находится на отметке — 208,8 метра по отношению к Мировому океану.

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