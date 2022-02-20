Ученые выяснили, когда на Земле начал повышаться уровень моря

По словам ученых, на отдельных участках в Соединенных Штатах современные темпы появились раньше всего в Среднеатлантическом регионе в середине-конце 19 века, а затем в Канаде и Европе, проявившись к середине 20 века.

Повышение уровня моря ученые называют одним из главных индикаторов того, что климат на нашей планете меняется. И вот международная группа ученых, которую возглавили специалисты из Ратгерского университета (США), выяснила, что уровень моря начал подниматься в 1863 году.

Во время исследования ученые анализировали глобальную базу данных, в которой месится информация об уровне моря за последние 2000 лет.

Как рассказала Дженнифер С. Уокер, которая является ведущим автором исследования, глобальная скорость повышения уровня моря с 1940 по 2000 год была выше, чем все предыдущие 60 лет.

Ранее редакция нашего сайта писала, что накопленные в реках медицинские отходы угрожают всей планете. Ученые из Великобритании заявили, что фармакологические отходы сильно загрязняют реки. Так, во время последнего исследования, которое охватило 258 рек в 104 странах, выяснилось, что большое количество пресной воды загрязнено такими веществами как парацетамол, никотин, кофеин и прочими.

Кроме того, Курсор сообщал, что в январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса. В январе 2022 года вырубка лесов в Амазонии охватила площадь в 430 квадратных километров. Это в пять раз превышает уровень за январь 2021 года. Об этом сообщили ученые из Бразильского национального агентства космических исследований, изучив спутниковые снимки.

Еще напомним, что в Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи.

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