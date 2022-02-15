В январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса

Активисты бразильского отделения организации «Гринпис» обратились к крупным торговым сетям мира с просьбой отказаться от поставщиков, вовлеченных в вырубку лесов в Амазонии.

В январе 2022 года вырубка лесов в Амазонии охватила площадь в 430 квадратных километров. Это в пять раз превышает уровень за январь 2021 года. Об этом сообщили ученые из Бразильского национального агентства космических исследований, изучив спутниковые снимки.

По словам экспертов, это самый большой показатель с 2015 года. Дело в том, что деревья вырубают не только ради древесины, но и для того, что расчищать площади для будущих полей. На них собираются выращивать сельскохозяйственные культуры.

Отметим, что Амазонка является домом для трех миллионов видов растений и животных.

Ранее редакция нашего портала писала, что в Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи. В Австралии хотят использовать человеческую мочу для того, чтобы изготавливать из нее удобрения для растений. Для этого на улицах городов будут установлены специальные биотуалеты с фильтрами. Они будут отделять калий, фосфор и азот из мочи. Эти элементы благотворно влияют на рост растений.

Также мы сообщали, что Китай построил ловитель углерода, заменяющий 9 миллионов деревьев.

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