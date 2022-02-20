В Нью-Йорке построили дом из отходов

Новое сооружение построили из специального кирпича, который на 60 процентов состоит из отходов. Он содержит переделанную черепицу, сталь и керамические унитазы.

На Манхэттене построили необычный экологичный жилой дом. Во время строительства использовались специальные блоки, которые были сделаны из мусора и старых унитазов.

Этот специальный кирпич состоит из отходов на 60 процентов. Он также содержит переделанную черепицу и сталь. В комплексе уместили 219 квартир. Его назвали The West.

За счет кирпича оттенка «трюфель» новое здание по своему цвету очень похоже на старые постройки.

Кирпич производит компания Stone Cycling. Она получает отходы из Нидерландов, Германии и Великобритании. Один такой кирпич стоит 14 долларов.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, что ликвидация бедности вредит экологии. Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах сообщили, что повышение уровня жизни бедных может негативно сказаться на экологической обстановке в мире.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса. В январе 2022 года вырубка лесов в Амазонии охватила площадь в 430 квадратных километров. Это в пять раз превышает уровень за январь 2021 года. Об этом сообщили ученые из Бразильского национального агентства космических исследований, изучив спутниковые снимки.

Еще напомним, что Китай построил ловитель углерода, заменяющий 9 миллионов деревьев.

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