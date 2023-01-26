В А-Раме произошли беспорядки: нейтрализован один из террористов

В четверг вечером, 26 января, в городе А-Рам в Восточном Иерусалиме произошли беспорядки с участием палестинской молодежи. Один из активистов собирался выстрелить фейерверком с близкого расстояния в сторону пограничных войск.

Об этом сообщает издание «Детали».

Террорист был нейтрализован военными. Второй нападавший также использовал фейерверки для нападения, и тогда командир подразделения МАГАВ открыл по нему огонь. Было зафиксировано попадание, но его состояние неизвестно.

Отмечается, что в беспорядках принимали участие десятки палестинцев, они бросали в военных петарды, бутылки с зажигательной смесью и камни.

«Курсор» писал ранее, что силы безопасности ликвидировали возле Рамаллы еще одного арабского террориста, который стал уже 14-м убитым преступником.

Еще мы писали, что вооруженный злоумышленник попытался совершить нападение с ножом на 55-й трассе, примыкающей к городу Кдумим в Самарии.

Напомним, 21 января в Иудее и Самарии террорист попытался совершить ножевое нападение на израильтянина, после чего был застрелен. На кадрах с камеры наблюдения видно, что предполагаемый палестинский нападавший бежит за израильтянином, который в какой-то момент обернулся и застрелил его. Также заметно, что предполагаемый злоумышленник схватился за отвертку.